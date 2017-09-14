‬العميمي: ‬اللهجة ‬الإماراتية ‬شهدت تفاعلات قبل 1500 عام

دبي (الاتحاد)

‬أوضح ‬الباحث ‬الإماراتي ‬سلطان ‬العميمي، ‬المتخصص ‬في ‬التراث ‬الإماراتي، ‬أن ‬التفاعلات ‬التي ‬حدثت ‬في ‬اللهجة ‬الإماراتية ‬يعود ‬تاريخها ‬إلى ‬أكثر ‬من 1500 عام، ‬حيث ‬تعود ‬في ‬جذورها ‬ومفرداتها ‬ولهجاتها ‬إلى ‬اللغة ‬التي ‬كان ‬العرب ‬يتحدثون ‬بها ‬منذ ‬أكثر ‬من ‬15 ‬قرناً، ‬وتزخر ‬معاجم ‬اللغة ‬بهذه ‬المفردات، ‬إلا ‬أن ‬هذه ‬المعاجم ‬اللغوية ‬ظلمت ‬في ‬أثناء ‬فترة ‬توثيقها ‬وجمع ‬مفرداتها، ‬مناطق ‬دولة ‬الإمارات ‬ومناطق ‬الدول ‬المجاورة ‬لها ‬بحكم ‬امتدادها ‬الجغرافي، ‬حيث ‬لم ‬تجمع ‬تلك ‬المعاجم ‬اللغة ‬العربية ‬من ‬ألسنة ‬أهل ‬ساحل ‬الخليج ‬العربي ‬بدعوى ‬اختلاطهم ‬بأقوام ‬آخرين، ‬كما ‬لم ‬تجمع ‬لغة ‬أهل ‬مناطق ‬البادية ‬في ‬الربع ‬الخالي ‬وأطرافه، ‬نظراً ‬لصعوبة ‬الوصول ‬إليهم، ‬وبالتالي ‬فقدت ‬المعاجم ‬جزءاً ‬مهماً ‬من ‬مفردات ‬لغة ‬العرب.‭

‬جاء ‬ذلك ‬خلال ‬ندوة «‬اللغة ‬العربية ‬واللهجات ‬المحلية»، ‬التي ‬نظمها ‬مجلس ‬الخوانيج ‬الثقافي ‬للدكتور ‬حنيف ‬حسن ‬القاسم ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مركز ‬جنيف ‬لحقوق ‬الإنسان ‬والحوار ‬العالمي. ‬وشهدت ‬الندوة ‬عرضاً ‬علمياً ‬قدمه ‬الباحث ‬سلطان ‬العميمي، ‬بحضور ‬الدكتور ‬حمد ‬الشيباني ‬العضو ‬المنتدب ‬للمعهد ‬الدولي ‬للتسامح، ‬و‬خليفة ‬بن ‬دراي ‬المدير ‬التنفيذي ‬لمؤسسة ‬دبي ‬لخدمات ‬الإسعاف، ‬وسالم ‬الدرمكي ‬مستشار ‬معالي ‬وزير ‬الصحة ‬ووقاية ‬المجتمع، ‬والمستشار ‬الإعلامي ‬غسان ‬طهبوب، ‬إلى ‬جانب ‬عدد ‬من ‬الشخصيات ‬العامة ‬والمهتمين ‬بالشأن ‬الثقافي.‭

‬وأكد ‬العميمي ‬أن ‬اللغة ‬العربية ‬من ‬أكثر ‬اللغات ‬مرونة، ‬فقد ‬توافقت ‬مع ‬المتغيرات ‬الحياتية ‬والتأثيرات ‬الخارجية ‬والداخلية ‬لذلك ‬شهدت ‬نمواً ‬ملحوظاً ‬مع ‬محافظتها ‬على ‬أصالتها، ‬مشيراً ‬إلى ‬أن ‬اللغات ‬واللهجات ‬والألسنة ‬التي ‬تتصف ‬بالجمود ‬ولا ‬تستوعب ‬المتغيرات ‬الحياتية ‬تتعرض ‬لخطورة ‬عدم الاستمرارية.

وأشار ‬العميمي ‬إلى ‬التأثيرات ‬التي ‬واجهت ‬اللهجات ‬الإماراتية، ‬موضحاً ‬أن ‬إمارات ‬منطقة ‬ساحل ‬الخليج ‬العربي ‬والتي ‬عرفت ‬قبل ‬قيام ‬دولة ‬الاتحاد ‬باسم ‬إمارات ‬الساحل ‬المتصالح، ‬شكلت ‬معبراً ‬للحضارات ‬نظراً ‬لموقعها ‬الجغرافي ‬الفريد، ‬كذلك ‬شهدت ‬متغيرات ‬كبيرة ‬في ‬النصف ‬الثاني ‬من ‬القرن ‬الماضي ‬انعكس ‬على ‬المستوى ‬الحضاري ‬وتطور ‬أشكال ‬الحياة ‬والاستقرار، ‬ومازال ‬هذا ‬التأثير ‬مستمراً ‬حتى ‬اليوم. ‬وقال ‬العميمي:» ‬إن ‬كل ‬المؤشرات ‬تؤكد ‬أن ‬التغير ‬في ‬شكل ‬الحياة ‬وعناصرها ‬سيبقي ‬مستمراً ‬بصورة ‬أكبر ‬من ‬الحاضر، ‬الأمر ‬الذي ‬ستنعكس ‬آثاره ‬على ‬اللهجات ‬الإماراتية»‬، ‬مشيراً ‬إلى ‬أنه ‬يقوم ‬حالياً ‬بإعداد ‬معجم ‬عن ‬اللهجات ‬الإماراتية ‬المختلفة ‬ومفرداتها ‬وأصولها ‬العريقة، ‬لا ‬سيما ‬وأن ‬نمط ‬الحياة ‬الحالي ‬قد ‬فرض ‬على ‬الجيل ‬الحالي ‬التوجه ‬نحو ‬العمومية ‬في ‬تسمية ‬الأمور ‬كالتمور ‬والأسماك ‬والنخيل ‬وغيرها ‬الكثير ‬دون ‬الاهتمام ‬بمعرفة ‬أنواعها ‬وأجناسها.‭

‬كما ‬استشهد ‬العميمي ‬خلال ‬الندوة ‬بعدد ‬من ‬الكلمات ‬الفصيحة ‬الشائعة ‬على ‬أنها ‬عامية ‬مثل «‬ميشار- ‬منشار»‬، «‬تحسونة- ‬حلاقة ‬الشعر»‬، «‬الرّبع- ‬مجموعة ‬من ‬الأصدقاء»‬، ‬وغيرها. ‬ ‬من ‬جانبه، ‬أعرب ‬معالي ‬الدكتور ‬حنيف ‬حسن ‬القاسم ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مركز ‬جنيف ‬لحقوق ‬الإنسان ‬والحوار ‬العالمي،

‬أن ‬التراث ‬الإماراتي ‬حافل ‬بالتنوع ‬الثقافي، ‬حيث ‬شكلت ‬اللغة ‬العربية ‬واللهجات ‬المتعددة ‬فيه ‬المحور ‬الرئيسي ‬الذي ‬سجل ‬المراحل ‬التاريخية ‬والحضارية ‬للوطن ‬ومكوناته، ‬مشيراً ‬إلى ‬حرص ‬الأجداد ‬على ‬تدوين ‬وتسجيل ‬شؤونهم ‬الحياتية ‬وأعمالهم ‬الحرفية ‬في ‬العديد ‬من ‬الأشكال ‬وخاصة ‬الشعرية ‬والمخطوطات ‬الأدبية، ‬لذلك ‬استعانوا ‬باللغة ‬ولهجاتها ‬للقيام ‬بتلك ‬الأعمال، ‬واليوم ‬تقع ‬علينا ‬مسؤولية ‬وطنية ‬لحفظ ‬هذا ‬الموروث ‬من ‬الاندثار ‬من ‬خلال ‬الرصد ‬والتعريف ‬والتوثيق ‬والتأصيل ‬لعلاقة ‬لهجاتنا ‬المحلية ‬باللغة ‬العربية. ‬وثمن ‬القاسم ‬موضوع ‬العرض ‬الذي ‬قدمه ‬الباحث ‬سلطان ‬العميمي، ‬حيث ‬يجسد ‬جانباً ‬من ‬تواصل ‬الأجيال ‬وحرص ‬الشباب ‬على ‬معرفة ‬تاريخهم ‬وتوثيقه ‬علمياً ‬للحفاظ ‬على ‬مقومات ‬هويتنا ‬الوطنية ‬المستمدة ‬من ‬لغتنا ‬العربية ‬وديننا ‬الإسلامي.‭