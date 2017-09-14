‬العميمي: ‬اللهجة ‬الإماراتية ‬شهدت تفاعلات قبل 1500 عام

دبي (الاتحاد)
أوضح الباحث الإماراتي سلطان العميمي، المتخصص في التراث الإماراتي، أن التفاعلات التي حدثت في اللهجة الإماراتية يعود تاريخها إلى أكثر من 1500 عام، حيث تعود في جذورها ومفرداتها ولهجاتها إلى اللغة التي كان العرب يتحدثون بها منذ أكثر من 15 قرناً، وتزخر معاجم اللغة بهذه المفردات، إلا أن هذه المعاجم اللغوية ظلمت في أثناء فترة توثيقها وجمع مفرداتها، مناطق دولة الإمارات ومناطق الدول المجاورة لها بحكم امتدادها الجغرافي، حيث لم تجمع تلك المعاجم اللغة العربية من ألسنة أهل ساحل الخليج العربي بدعوى اختلاطهم بأقوام آخرين، كما لم تجمع لغة أهل مناطق البادية في الربع الخالي وأطرافه، نظراً لصعوبة الوصول إليهم، وبالتالي فقدت المعاجم جزءاً مهماً من مفردات لغة العرب.
جاء ذلك خلال ندوة «اللغة العربية واللهجات المحلية»، التي نظمها مجلس الخوانيج الثقافي للدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي. وشهدت الندوة عرضاً علمياً قدمه الباحث سلطان العميمي، بحضور الدكتور حمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، والمستشار الإعلامي غسان طهبوب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الثقافي.
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وأشار العميمي إلى التأثيرات التي واجهت اللهجات الإماراتية، موضحاً أن إمارات منطقة ساحل الخليج العربي والتي عرفت قبل قيام دولة الاتحاد باسم إمارات الساحل المتصالح، شكلت معبراً للحضارات نظراً لموقعها الجغرافي الفريد، كذلك شهدت متغيرات كبيرة في النصف الثاني من القرن الماضي انعكس على المستوى الحضاري وتطور أشكال الحياة والاستقرار، ومازال هذا التأثير مستمراً حتى اليوم. وقال العميمي:» إن كل المؤشرات تؤكد أن التغير في شكل الحياة وعناصرها سيبقي مستمراً بصورة أكبر من الحاضر، الأمر الذي ستنعكس آثاره على اللهجات الإماراتية»، مشيراً إلى أنه يقوم حالياً بإعداد معجم عن اللهجات الإماراتية المختلفة ومفرداتها وأصولها العريقة، لا سيما وأن نمط الحياة الحالي قد فرض على الجيل الحالي التوجه نحو العمومية في تسمية الأمور كالتمور والأسماك والنخيل وغيرها الكثير دون الاهتمام بمعرفة أنواعها وأجناسها.
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أن التراث الإماراتي حافل بالتنوع الثقافي، حيث شكلت اللغة العربية واللهجات المتعددة فيه المحور الرئيسي الذي سجل المراحل التاريخية والحضارية للوطن ومكوناته، مشيراً إلى حرص الأجداد على تدوين وتسجيل شؤونهم الحياتية وأعمالهم الحرفية في العديد من الأشكال وخاصة الشعرية والمخطوطات الأدبية، لذلك استعانوا باللغة ولهجاتها للقيام بتلك الأعمال، واليوم تقع علينا مسؤولية وطنية لحفظ هذا الموروث من الاندثار من خلال الرصد والتعريف والتوثيق والتأصيل لعلاقة لهجاتنا المحلية باللغة العربية. وثمن القاسم موضوع العرض الذي قدمه الباحث سلطان العميمي، حيث يجسد جانباً من تواصل الأجيال وحرص الشباب على معرفة تاريخهم وتوثيقه علمياً للحفاظ على مقومات هويتنا الوطنية المستمدة من لغتنا العربية وديننا الإسلامي.