«الفار» والتغيير الرابع وتألق «الناري والشياطين»

رضا سليم (دبي)

ودعت جماهير الكرة الأرضية مونديال روسيا بعد31 يوماً من المتعة الكروية والإثارة لأفضل 32 منتخباً في العالم ضموا أفضل 736 لاعباً، ومع إسدال الستار على مونديال روسيا تبقى في الذاكرة العديد من المشاهد التي لا تنسى والتي سترتبط تاريخياً بهذه النسخة في مقدمتها تقنية الفيديو للحكام «الفار»، التي طبقت للمرة الأولى في مونديال روسيا، ورغم الجدل الكبير ما بين مؤيد ومعارض فإنها مسجلة باسم نسخة روسيا، على الرغم من دفاع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن هذه التقنية في ظهورها الأول، إلا أن البعض وصفها بأنها انحازت للكبار دون بقية المنتخبات.

ودافع الحكم الدولي الإيطالي السابق والرئيس الحالي للجنة الحكام في «الفيفا»، بييرلويجي كولينا، عن تقنية الفيديو، مؤكداً أنها نجحت بقوة ورفعت نسبة القرارات الصحيحة للحكام إلى 99.3 %، وأنه في مرحلة المجموعات التي تضمنت 48 مباراة، تمت مراجعة 335 حالة تحكيمية، بمعدل 7 حالات تقريباً في المباراة الواحدة، تدخلت تقنية الفيديو في 17 حالة منها فقط، وتمت مراجعة 14 حالة من هذه الحالات الـ 17 من قبل حكم الساحة بنفسه في الملعب، و3 حالات فقط من فريق التحكيم المعتمد للتقنية، والحكام اتخذوا بالفعل قرارات صحيحة في 95% من الحالات من دون الحاجة للاستعانة بالتقنية، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو ارتفعت النسبة إلى 99.3% بعد تصحيح 14 قراراً.

ويأتي مشهد التغيير الرابع ليرتبط أيضاً بمونديال روسيا، حيث سمح الفيفا للمرة الأولى بإجراء تغيير رابع في حال تمديد المباراة إلى الوقت الإضافي، وهو ما استفادت منه عدد من المنتخبات في المباريات التي حسمت في الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، ويسجل التاريخ هذا القرار في ذاكرة مونديال روسيا.

وهناك مشهد للمرة الأولى أيضاً وهو صعود كرواتيا للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ويعد أفضل إنجاز حققه الفريق الكرواتي هو المركز الثالث في كأس العالم عام 1998، وفي المشهد الفني نفسه حصول بلجيكا على الميدالية البرونزية للمرة الأولى أيضاً، ورغم أن بلجيكا سبق له اللعب في مباراة المركزين الثالث والرابع أمام فرنسا عام 1986 فإنه خسر ولم يحقق البرونزية ليشهد مونديال روسيا على تاريخ جديد للكروات وبلجيكا، وفي نفس المشهد أيضاً خروج البطل منتخب ألمانيا من الدور الأول وهو السيناريو المكرر للأبطال، حيث إن ألمانيا هو البطل الرابع في آخر 5 نسخ بكأس العالم، يخرج من دور المجموعات بالمونديال بعد فوزه باللقب خلال النسخة السابقة، بعد فرنسا 2002، وإيطاليا 2010، وإسبانيا 2014.