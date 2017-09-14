فيينا (د ب أ)

أعلن نيكي لاودا أسطورة سباقات فورمولا وان سابقاً أمس الخميس، التقدم بعرض مع «توماس كوك» البريطانية للسفر بقيمة نحو مئة مليون يورو (119 مليون دولار) للاستحواذ على ربع أسطول شركة «إير برلين» الألمانية المتعثرة.

وقال لاودا لإذاعة نمساوية، إن الكونسورتيوم مقدم العرض يضم أيضاً الناقلة الألمانية «كوندور»، وهي جزء من مجموعة «توماس كوك». وأضاف أن «هذا الاتحاد مع توماس كوك وكوندور مثالي لأنه يعد طريقاً لضمان استغلال طاقات الشركة». ويعتزم الكونسورتيوم شراء 38 طائرة من إجمالي 144 تمتلكها إير برلين ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا و«نيكي» التابعة لها. وكان لاودا قد أسس «نيكي» عام 2003، وباعها إلى إير برلين نهاية2011 . ويعمل حالياً رئيساً غير تنفيذي في فريق مرسيدس، الذي يملك فيه حصة أقلية.

ويذكر أن إير برلين تقدمت بطلب الشهر الماضي لإشهار إعسارها بعدما أوقفت شركة الاتحاد الإماراتية، أكبر مساهم فيها، مساعداتها المالية للشركة الألمانية، نظراً لاستمرارها في تسجيل خسائر.

ولا يزال أمام المشترين المحتملين حتى يوم غد لتقديم عروضهم. ومن بين مقدمي العروض الذين يسعون للاستحواذ على أجزاء من الشركة شركة لوفتهانزا، أكبر شركة طيران في ألمانيا.