5.6 % نمو مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الخميس، نمو مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال أغسطس الماضي بنسبة5.6%، وهو ما يشير استمرار قوة سوق السيارات في الاتحاد.
وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين في بيان، «أن المبيعات بلغت خلال الشهر الماضي أكثر من 865 ألف سيارة».
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وبلغت مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 10.2 مليون سيارة بزيادة نسبتها 4.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار قوة دفع الطلب على سيارات الركوب في أوروبا، بحسب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.
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وجاءت مجموعة «بي.إس.أيه» الفرنسية التي تنتج سيارات «بيجو» و«ستروين» و«أوبل» في المركز الثاني بحصة قدرها10.6% من المبيعات، ثم «رينو» الفرنسية بحصة قدرها 10.4% من المبيعات.
وفي المركز الرابع جاءت «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية بحصة قدرها 7.1%، ثم «فورد» الأميركية بحصة قدرها 6.8%، و«بي.إم.دبليو» الألمانية 6.3%، ثم «مرسيدس» بحصة قدرها 6.2% من المبيعات الأوروبية.