5.6 % نمو مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الخميس، نمو مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال أغسطس الماضي بنسبة5.6%، وهو ما يشير استمرار قوة سوق السيارات في الاتحاد.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين في بيان، «أن المبيعات بلغت خلال الشهر الماضي أكثر من 865 ألف سيارة».

وزادت المبيعات في إيطاليا بنسبة 15.8%، وفي إسبانيا بنسبة 13%، وفرنسا بنسبة 9.4%، في حين كان معدل النمو في ألمانيا 3.5% فقط، في حين تراجعت المبيعات في بريطانيا بنسبة 6.4% خلال الشهر الماضي.

وبلغت مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 10.2 مليون سيارة بزيادة نسبتها 4.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار قوة دفع الطلب على سيارات الركوب في أوروبا، بحسب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.

واحتفظت مجموعة «فولكسفاجن» الألمانية بالمركز الأول من حيث الحصة السوقية في الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي بحصة قدرها 23.6% من إجمالي المبيعات.

وجاءت مجموعة «بي.إس.أيه» الفرنسية التي تنتج سيارات «بيجو» و«ستروين» و«أوبل» في المركز الثاني بحصة قدرها10.6% من المبيعات، ثم «رينو» الفرنسية بحصة قدرها 10.4% من المبيعات.

وفي المركز الرابع جاءت «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية بحصة قدرها 7.1%، ثم «فورد» الأميركية بحصة قدرها 6.8%، و«بي.إم.دبليو» الألمانية 6.3%، ثم «مرسيدس» بحصة قدرها 6.2% من المبيعات الأوروبية.