«باركليز»: %7.6 ارتفاع عدد أصحاب الملايين في المملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع عدد أصحاب الملايين في المملكة المتحدة بنسبة 7.6% العام الماضي على أساس سنوي، بحسب النسخة الثالثة من دراسة «خريطة الازدهار في المملكة المتحدة» الصادرة عن بنك «باركليز».

وبينت الدراسة أن كل منطقة شهدت زيادة في عدد أثريائها منذ الدراسة التي أجريت العام الماضي باستثناء اسكتلندا التي لم تشهد أي تغيير يذكر. وسجلت منطقتا ميدلاندز وساوث إيست أعلى نسبة نمو لعدد الأثرياء بين عامي 2015 و2016 (11.1% و10.5% على التوالي).

وارتكزت الدراسة البحثية على عوامل مختلفة شملت عدد أصحاب الثروات، ومتوسط الأجور السنوية، ومعدلات نمو الشركات، وأسعار المنازل، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وذلك بهدف إطلاق «مؤشر درجات الازدهار» لكل منطقة ومدينة في المملكة المتحدة.

ورغم احتفاظ لندن بمكانتها في صدارة المدن الأكثر ازدهاراً في المملكة المتحدة، إلا أن مدناً بريطانية أخرى شهدت توجهات إيجابية خلال العام الماضي.

حيث سجلت مدينتا نيوكاسل وبيرمنغهام أعلى زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 4.4% و4.2% على التوالي، وهذا يتجاوز معدل النمو الإجمالي للمملكة المتحدة خلال الفترة نفسها (1.8%).