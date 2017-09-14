الاستثمار في الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية في الوقت الراهن

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي يعد فرصة ذهبية، لن تتكرر للمستثمرين كون الذي يدخل قطار هذا القطاع الواعد يكون من أكثر المستفيدين، نظراً للتوقيت الاستراتيجي الذي بدأ من خلاله تشكيل المقومات الرئيسة للذكاء الاصطناعي.

وقال التقرير، إن هناك مساهمة أساسية من قبل شركات القطاع الخاص التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي تتحضر وتبتكر وتبذل أقصى الجهود منذ ثلاث سنوات على الاقل، ونجحت في تقديم عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي كان آخرها إطلاق نموذج ذكي في إحدى المدارس الإماراتية، الذي يعتبر ثورة في مجال التعليم، وحلاً تعليمياً مزوداً بأقوى تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، متمثلاً بمبادرة باسم «ألف»، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد في البلاد، والذي يشكل ثورة علمية ترتقي بقطاع التعليم الى مرحلة جديدة لا مثيل لها. ولفت التقرير إلى أن هذا النظام تم ابتكاره بخبرات وعقول محلية على غرار نظام ذكاء الاصطناعي لتسعير العملات، وأيضاً الأول من نوعه في العالمي الذي تم ابتكاره محليا من قبل شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز.

ويعمل هذا النظام على توفير أسلوب تعليمي مبتكر الأول من نوعه في العالم يكون التلميذ أمام خيارات لا تحصى من التعلم عبر التواصل مع المعلم الذكي الذي يعمل على تقييم أي سؤال أو بحث علمي في مختلف المجالات، ويقوم بالتفكير والتخيل والتقاط الحلول والمعلومات، وتوصيلها الى الطالب بأسرع وقت وبأسهل صيغة ممكنة.

وألقى التقرير الضوء على أن دخول الذكاء الاصطناعي الى مناهج التعليم يعد الركيزة الأساسية لانطلاق هذا القطاع كون التعليم يبني الأسس والقواعد لأي حضارة أو ظاهرة جديدة، ومن هذا المنطلق يعد الاستثمار مبكرا في أنظمة تعليم الذكاء الاصطناعي من أكثر الفرص الماسية التي تأتي مرة واحدة في هذا الزمن الذي نعيشه.

وقال التقرير إن حجم العائد على الاستثمار عند انطلاق ثورة الانترنت كان في بدايته ضعيفاً وغير مكتشف على سبيل المثال سهم شركة جوجل تم طرحه بقيمة 85 دولارا خلال الاكتتاب الاولي ووصل اليوم الى 800 دولار بما يعني أن أي مستثمر قام بشراء السهم منذ ذلك الوقت، وأبقاه الى يومنا يكون قد حقق عائداً بنسبة 1780% نظراً للتغير المفصلي الذي أحدثته تكنولوجيا الانترنت في العالم، فكيف لو تم الاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يتوقع أن توفر عوائد خيالية نتيجة دعمها لاحتياجات البشرية بأذكى وأدق الأساليب.