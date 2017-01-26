كينيا تسحب موافقتها على رحلة ثالثة لـ «طيران الإمارات»

دبي (الاتحاد)

قالت شركة طيران الإمارات في بيان أمس، إن سلطات النقل الحكومية الكينية قامت بسحب موافقتها على تشغيل رحلة يومية ثالثة لطيران الإمارات بين دبي ونيروبي. وأضافت: إن هذا القرار أثار دهشتنا لأن اتفاقية النقل الجوي، الموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الكينية، تسمح لطيران الإمارات بتشغيل رحلات إلى نيروبي من دون أي قيود.

وقالت: سوف نقوم بمخاطبة السلطات الكينية لبحث هذا الأمر، بحيث يمكننا إطلاق الرحلة اليومية الثالثة المزمعة في موعدها المقرر، علماً بأن هذا الأمر لا يؤثر على خدمتنا الحالية بمعدل رحلتين يومياً بين دبي ونيروبي.