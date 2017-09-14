ترامب: يتعين على الأثرياء قبول ضرائب أعلى

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إن الأميركيين الأثرياء لن يكسبوا شيئاً في ظل خطته لإصلاح الضرائب بل ربما يتعين عليهم أن يدفعوا ضرائب أعلى.

ومتحدثاً أثناء اجتماع مع مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في البيت الأبيض، قال ترامب إن هدفه الأساسي هو خفض الضرائب للطبقة المتوسطة وخفض ضرائب الشركات لتعزيز نمو الوظائف. وأضاف «الأغنياء لن يكسبوا شيئاً على الإطلاق مع هذه الخطة.

نحن ننظر إلى الطبقة المتوسطة وننظر إلى الوظائف.

الوظائف هي كينونة الاقتصاد.ولهذا نحن ننظر إلى الطبقة المتوسطة وننظر إلى الوظائف».

وقال ترامب «أظن أن الأثرياء سيبقون إلى حد بعيد على ما هم عليه.

وإذا تعين زيادة الضرائب عليهم فسيجري زيادتها».