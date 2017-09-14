النفط يحافظ على مكاسبه

طوكيو (رويترز)

استقرت أسعار النفط أمس الخميس متمسكة بالمكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً إلى 55.36 دولار للبرميل بعد أن زاد 89 سنتاً، أو ما يعادل 1.6 في المئة، أول من أمس الأربعاء.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً إلى 49.55 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.2 في المئة في الجلسة السابقة.

وارتفع برنت أكثر من عشرة دولارات للبرميل خلال الأشهر الثلاثة السابقة وهو قرب مستويات سجلها في بداية العام، ليجري تداوله بين نحو 55 و57 دولاراً للبرميل.

وقال أوليفر جاكوب المحلل لدى بتروماتريكس لاستشارات أسواق الطاقة في سويسرا «بتخطيه 55 دولاراً للبرميل، يتجه برنت مجدداً صوب نطاق السعر الذي كان يتحرك فيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير». وجاءت المكاسب التي حققها النفط الأربعاء بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.6 مليون برميل يومياً من 1.5 مليون برميل يومياً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الفائض العالمي من النفط بدأ في التقلص بفعل نمو أقوي من المتوقع للطلب الأوروبي والأميركي في الوقت الذي تنخفض فيه إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين غير أعضاء في المنظمة. وجاءت المكاسب التي حققها النفط هذا الأسبوع على الرغم من بيانات تشير إلى زيادة كبيرة في مخزونات النفط الأميركية بعد الإعصار هارفي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 5.9 مليون برميل، بما يتجاوز التوقعات.