السيسي: عجز موازنة مصر تراجع إلى %9.5 خلال الربع الرابع

القاهرة، شرم الشيخ (الاتحاد، رويترز)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس إن عجز الموازنة في بلاده تراجع إلى 9.5 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 مقابل 11.5 بالمئة في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي.

وكان السيسي يتحدث في مؤتمر حول الشمول المالي في منتجع شرم الشيخ المطل على ساحل البحر الأحمر.

إلى ذلك، أطلق صندوق النقد العربي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي امس، خلال المنتدى العالمي للشمول المالي، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.