38 مليون دولار مكافأة أبطال العالم

حصل المنتخب الفرنسي، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، على 38 مليون دولار أمريكي.
وتغلب منتخب فرنسا 4 / 2 على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية للمونديال، ليتوج المنتخب الملقب بـ(الديوك) باللقب للمرة الثانية في تاريخه.
وتبلغ الجائزة المالية لمنتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم، 28 مليون دولار.
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ونال منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث 24 مليون دولار، مقارنة بـ22 مليون دولار حصل عليها منتخب هولندا، صاحب المركز الثالث في مونديال البرازيل، فيما حصل منتخب انجلترا، صاحب المركز الرابع في المونديال الروسي على 22 مليون دولار بزيادة مليوني دولار عن النسخة الماضية للبطولة.
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