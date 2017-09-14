الجمعية العمومية لشركة «دو» تقر توزيع ٪13 أرباحا نقدية

دبي (الاتحاد)

عقدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس، اجتماع جمعيتها العمومية، حيث وافق المساهمون على توزيع نقدية بنسبة 13% تعادل 13 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 589.3 مليون درهم للنصف الأول من عام 2017.

وقال خالد محمد بالعمى التميمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرنا أن نعلن عن توزيع 589.3 مليون درهم أرباح مرحلية لمساهمينا.

وتعكس هذه الأرباح المرحلية سياستنا التقدمية في توزيع أرباح الأسهم، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاستثمارية للشركة، وتقديراً لالتزام وولاء مساهمينا».

ويحق للمساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة بتاريخ التداول المنتهي في 20 سبتمبر 2017 والتسوية بتاريخ 24 سبتمبر 2017 الحصول على أرباح مرحلية لأسهمهم.