الجمعية العمومية لشركة «دو» تقر توزيع ٪13 أرباحا نقدية

دبي (الاتحاد)
عقدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس، اجتماع جمعيتها العمومية، حيث وافق المساهمون على توزيع نقدية بنسبة 13% تعادل 13 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 589.3 مليون درهم للنصف الأول من عام 2017.
وقال خالد محمد بالعمى التميمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرنا أن نعلن عن توزيع 589.3 مليون درهم أرباح مرحلية لمساهمينا.
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ويحق للمساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة بتاريخ التداول المنتهي في 20 سبتمبر 2017 والتسوية بتاريخ 24 سبتمبر 2017 الحصول على أرباح مرحلية لأسهمهم.
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