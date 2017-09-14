«دانة غاز» ترفض مقترح التسوية مع حملة الصكوك

أبوظبي (الاتحاد)

قال آرون ريدي المستشار المالي لشركة «دانة غاز» إن الشركة رفضت مقترح التسوية من حاملي الصكوك الذي تقدموا به أمس.

وأوضح في مقابلة مع «قناة العربية» على أن الشركة تعتبر أن العرض المقدم من حملة الصكوك غير واقعي ومرفوض، ولا يأخذ الوضع المالي والقانوني للشركة بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن الشركة ستواصل الإجراءات القانونية في المحاكم المعنية بخصوص موضوع الصكوك، مضيفاً أن الشركة على ثقة من متانة موقفها. ولفت إلى أن الشركة عملت على تقديم عرض إعادة هيكلة للصكوك، موضحاً أن العرض الذي تقدمت به قانوني للصكوك القائمة، ويجنب حملة الصكوك الإجراءات القانونية وخسارة رأس المال، مبيناً أن هذا العرض غير مطروح حالياً نتيجة لرفضه من لجنة حاملي الصكوك. وكانت لجنة تمثل حاملي صكوك التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها شركة دانة غاز الإماراتية قد تقدمت أمس بمقترح للشركة بإعادة هيكلة الصكوك. وشملت بنود المقترح سداد دفعة نقدية لحاملي الصكوك قدرها 300 مليون دولار وتمديد أجل الاستحقاق ثلاث سنوات، والإبقاء على معدلات الربح الدورية الحالية للمستثمرين.

وكانت «دانة غاز» قد رفضت سداد قيمة الصكوك التي تستحق في أكتوبر على أساس أن تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي خلال السنوات الماضية تجعل تلك الصكوك مخالفة للقانون في الإمارات.