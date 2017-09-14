«النقد العربي»: أبوظبي تستضيف اجتماع محافظي المصارف المركزية الأحد

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اجتماع الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين له باستضافة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأحد المقبل، في فندق سوفيتيل بمدينة أبوظبي.

وتتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة ترحيبية لمعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكلمة لمعالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

ويشارك في أعمال الدورة محافظوا المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إضافة إلى المديرين التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.