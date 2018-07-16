فاران ينضم لقائمة الفائزين بالمونديال والأبطال

موسكو (د ب أ)

انضم المدافع الفرنسي رافاييل فاران إلى قائمة لاعبي كرة القدم الذين توجوا بلقبي كأس العالم ودوري الأبطال الأوروبي في نفس العام.

وأحرز فاران مدافع ريال مدريد الإسباني لقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد الفوز مع منتخب بلاده على المنتخب الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية للبطولة على استاد «لوجنيكي» الشهير بالعاصمة الروسية موسكو.

وكان فاران ( 25 عاماً) فاز مع الريال بلقب دوري الأبطال الأوروبي في 26 مايو الماضي ليصبح اللاعب رقم 11 فقط الذي يفوز باللقبين في نفس العام.

وسبقه إلى هذا الإنجاز كل من الألماني سامي خضيرة في 2014 والبرازيلي روبرتو كارلوس في 2002 والفرنسي كريستيان كاريمبو في 1998 وجميعهم كان مع ريال مدريد الإسباني وأولي هونيس وجيرد مولر وفرانز بيكنباور وبول برايتنر وهانز يورج شفارتزنبيك وسيب ماير ويوب كابيلمان في 1974، حيث أحرز اللاعبون السبعة اللقبين مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني.

وفي المقابل، خسر لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش زميلا فاران في صفوف الريال النهائي اليوم مع منتخب كرواتيا.

(د ب أ)