8.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية في ختام تعاملات الأسبوع أمس، لتصل إلى 815.4 مليار درهم، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 806.6 مليار درهم بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة مكاسب سوقية بلغت 8.8 مليار درهم خلال 5 جلسات.

وأنهت مؤشرات الأسواق المالية المحلية جلسات الأسبوع أمس على ارتفاع بدعم من مشتريات استهدفت أسهم قطاع البنوك في سوق دبي المالي، وقطاع العقار في سوق أبوظبي للأوراق المالية المحلية، مصحوبة بارتفاع مستوى سيولة الأسواق، مقارنة بمستويات الجلسات الماضية، بدعم من تداولات المؤسسات والمحافظ المحلية والأجنبية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية الجلسة نحو 542 مليون درهم، بعدما قام المستثمرون بالتعامل على أكثر من 265 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3796 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بلغت نسبته 0.62% ليغلق عند مستوى 4481 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على نحو 158 مليون سهم، بقيمة بلغت 344 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1933 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 10 أسهم، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم عند الإغلاق السابق.