4.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، 4 مليارات و274 مليون درهم، كانت أبرزها رهوناً بقيمة قدرها ملياران و280 مليون درهم من خلال 267 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 913 مبايعة بقيمة مليار و994 مليون درهم، منها 126 مبايعة للأراضي بقيمة 794 مليون درهم و787 مبايعة للشقق والفلل بمليار و200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها ملياران و280 مليون درهم، منها 108 رهونات أراضٍ بقيمة مليارين و159 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 280 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مردف بمليار و200 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 206 ملايين درهم.