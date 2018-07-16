ديشامب : لدينا جيل رائع من «الديوك»

موسكو (د ب أ)

أبدى الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، فخره الشديد بتتويج فريقه بطلاً لكأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على كرواتيا 4 /‏‏‏‏ 2 في المباراة النهائية. وقال ديشامب في أول تصريح تليفزيوني له:»هذا أمر جيد للغاية، وأمر جيد للاعبين، جيل رائع من الشباب. كان لدينا الكثير من المميزات وسجلنا أهدافا تكفي للفوز».

وأضاف:»الفخر موجود.. أنا هنا لأحقق الأهداف».

وقال رجل المباراة أنطوان جريزمان:«أشعر بالسعادة. لقد تمكنا من فعل ذلك، وهو حمل الكأس إلى فرنسا».

وكتب ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كاس العالم، حيث أصبح ثالث شخص في تاريخ المونديال يتوج باللقب كلاعب ومدرب.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، لم يحقق سوى شخصين هذا الإنجاز، هما البرازيلي ماريو زاجالو، الذي توج بالبطولة كلاعب مع منتخب البرازيل عامي 1958 بالسويد و1962 بتشيلي قبل أن يناله كمدير فني عام 1970 بالمكسيك، والألماني فرانز بيكنباور الذي فاز بالبطولة مع المنتخب الألماني كلاعب عام 1974 بألمانيا ثم حصل عليها كمدير فني عام 1990 بإيطاليا. كان ديشامب، توج بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 1998، قبل أن يتوج بحصوله على اللقب مجددا، وهو على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، في مونديال 2018 بروسيا، عقب فوز المنتخب الملقب ب(الديوك) على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية للبطولة. وخاض ديشامب مباراته الثالثة والثمانين كمدير فني لمنتخب فرنسا، حيث حقق انتصاره الثالث والخمسين مقابل 15 تعادلا و15 خسارة. ويعد هذا هو اللقب الثامن في المسيرة التدريبية لديشامب، بعدما سبق له الحصول على لقب الدوري الفرنسي مرة وحيدة، وكأس الرابطة الفرنسية في أربع مناسبات، والسوبر الفرنسي مرتين.