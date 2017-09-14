إحصاء أبوظبي : ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين %16 خلال يوليو

أبوظبي (الاتحاد)
كشف مركز الإحصاء - أبوظبي، أن أسعار المنتجين الزراعيين في الإمارة ارتفعت بنسبة 15.9% في شهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو 2017 حيث بلغ الرقم القياسي للأسعار 94% في شهر يوليو مقابل 81.1% في شهر يونيو.
وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس بعنوان «الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين يوليو 2017» أن مجموعة الطماطم ساهمت بنسبة 96% في الارتفاع الذي حدث خلال شهر واحد حيث ارتفعت بنسبة 23.5% ويشكل وزن هذه المجموعة 65.2% كما ارتفعت أسعار مجموعة البطيخ الأحمر بنسبة 124.5% والبطاطا بنسبة 41.9% وأسعار الملفوف بنسبة 27.2%، وارتفعت أسعار الخيار بنسبة 24.6%، في شهر يوليه مقارنة بشهر يونيو الماضي.
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وفي الوقت نفسه أشار المركز إلى أن أسعار المنتجين الزراعيين انخفضت بنسبة 6% في شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2016.