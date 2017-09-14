إحصاء أبوظبي : ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين %16 خلال يوليو

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز الإحصاء - أبوظبي، أن أسعار المنتجين الزراعيين في الإمارة ارتفعت بنسبة 15.9% في شهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو 2017 حيث بلغ الرقم القياسي للأسعار 94% في شهر يوليو مقابل 81.1% في شهر يونيو.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس بعنوان «الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين يوليو 2017» أن مجموعة الطماطم ساهمت بنسبة 96% في الارتفاع الذي حدث خلال شهر واحد حيث ارتفعت بنسبة 23.5% ويشكل وزن هذه المجموعة 65.2% كما ارتفعت أسعار مجموعة البطيخ الأحمر بنسبة 124.5% والبطاطا بنسبة 41.9% وأسعار الملفوف بنسبة 27.2%، وارتفعت أسعار الخيار بنسبة 24.6%، في شهر يوليه مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وأوضح التقرير أن عدة مجموعات أسهمت في الحد من الارتفاع الكبير في الرقم القياسي نتيجة لانخفاضها بنسب متباينة، حيث انخفضت أسعار مجموعة البصل بنسبة 40% كما انخفضت أسعار مجموعة الباذنجان بنسبة 21.7% وانخفضت مجموعة الكوسا بنسبة 9.9%، كما انخفضت أسعار الفلفل الحار والفلفل الحلو بنسبة 2.6% و2.1% على التوالي.

وفي الوقت نفسه أشار المركز إلى أن أسعار المنتجين الزراعيين انخفضت بنسبة 6% في شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2016.