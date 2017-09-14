تقرير: سوق قطع غيار السيارات تستعد للانتعاش في الدولة

دبي (الاتحاد)

أظهر تقرير أن قطاع قطع غيار السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يستعد للانتعاش بداية من العام الجاري حتى عام 2020. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع عدد المركبات، والطقس الحار، والظروف الصعبة للطرقات بما يؤثر على عمر البطاريات والإطارات.

يعزى تدني مبيعات السيارات إلى البيئة الاقتصادية الراهنة، والناجمة عن زيادة أسعار البترول، وإلغاء الإعانات والقيمة التقديرية للين الياباني. ويقف القطاع في مواجهة تحدّ إضافي يتمثل في ارتفاع تكاليف الواردات واللوائح الحكومية الأكثر صرامة، وازدهار سوق السيارات المستعملة.

ووفقاً لتقرير شركة الاستشارات الاستثمارية «ألبين كابيتال»، فإنه على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تعاني منها مبيعات السيارات في العامين الماضيين، من المتوقع أن يشهد عدد سيارات الركاب نمواً من نحو 10.3 مليون في عام 2015 إلى 13.2 مليون سيارة في عام 2020.

وقال أسد بادامي، المدير التنفيذي لشركة «إيه - ماب»: «تبدو التوقعات الخاصة بسوق السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مشجعة بالفعل. ويرجع ذلك أساساً إلى توسيع قاعدة المستهلكين، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق وملكية السيارات بأسعار معقولة. ويضاف إلى ذلك خيارات التمويل الجذابة والتكاليف المنخفضة للوقود. ومن المفترض أن تنعكس عواقب ذلك على سوق قطع غيار السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن تتطلع «إيه - ماب» قدماً لتزايد الاهتمام بالإطارات والبطاريات وقطع الغيار والمكونات وعمليات الصيانة والإصلاح».