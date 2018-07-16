«الديوك».. قمة الإبهار بـ «النجمة الثانية»

موسكو (أ ف ب)

توج المنتخب الفرنسي، بلقب كأس العالم في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه مساء أمس على نظيره الكرواتي 4-2 في المباراة النهائية لمونديال روسيا التي أقيمت بينهما على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وسجل ماريو ماندزوكيتش «18 خطأ في مرمى فريقه»، وأنطوان جريزمان «38 من ركلة جزاء» وبول بوجبا «59» وكيليان مبابي «65» أهداف فرنسا، وإيفان بيريشيتش «28» وماندزوكيتش «69» هدفي كرواتيا.

وأضاف المنتخب الفرنسي الذي أنهى المغامرة الكرواتية، إلى سجله لقب مونديال 2018، بعد 20 عاماً من تتويجه للمرة الأولى على أرضه عام 1998، أما المنتخب الكرواتي، ففشل في إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، علماً أنه بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى أيضاً.

وأصبح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، ثالث شخص في تاريخ اللعبة يحرز لقب كأس العالم كلاعب ومدرب، بعد البرازيلي ماريو زاجالو والألماني فرانز بيكنباور، وكان ديشامب قائد تشكيلة المنتخب عام 1998.