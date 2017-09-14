أبوظبي (وام)

استضاف سوق أبوظبي العالمي كبار المسؤولين والأعضاء العاملين في «محكمة التحكيم الدولية»، التابعة لغرفة التجارة الدولية، خلال زيارتهم العاصمة أبوظبي للقاء المؤسسات والعاملين في القطاع القانوني بالدولة، وتفعيل الشراكة الجديدة بين المحكمة والسوق لافتتاح المكتب التمثيلي لها لمنطقة الشرق الأوسط في السوق، وتأسيس «مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي»، المقرر تدشين عمله مطلع العام القادم في جزيرة الماريه.

وحضر اللقاء مع مسؤولي «محكمة التحكيم الدولية» أكثر من 250 شخصاً يمثلون مختلف مجالات القطاع القانوني من المهنيين والخبراء القانونيين، وقادة الأعمال، وأبرز المؤسسات المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين في سوق أبوظبي العالمي.

وقال أليكسيس مور، رئيس محكمة غرفة التجارة الدولية: «إن دولة الإمارات أصبحت مركزاً متنامياً لعمليات محكمة التحكيم الدولية، وإن افتتاح مكتب تمثيلي لمحكمة غرفة التجارة الدولية في أبوظبي يمثل الخطوة الأحدث في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز وجودنا وانتشار مكاتبنا عالمياً».

وأكد أن افتتاح المكتب التمثيلي في سوق أبوظبي العالمي سيتيح للمحكمة التعامل عن قرب مع طالبي خدمات التحكيم في المنطقة، وأن المحكمة تواصل باستمرار تطوير مستويات جودة وكفاءة وتميز الخدمات المقدمة للأطراف المعنية كافة.

من جانبها، رحبت ليندا فيتز ألان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، بزيارة وفد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة العالمية لأبوظبي، لمناقشة تعزيز الشراكة والتعاون على المدى الطويل بين سوق أبوظبي العالمي ومحكمة غرفة التجارة الدولية، وقالت: «إن الخبرات الواسعة للمحكمة وأعضاء أمانتها العامة وتعاون سوق أبوظبي العالمي مع محكمة غرفة التجارة الدولية يسهمان في إتاحة تقديم خدمات تحكيم متكاملة تلبي الاحتياجات التحكيمية للمتعاملين في المنطقة في إطار زمني فعّال ولغة تخاطب محلية».