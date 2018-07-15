ترامب: فرنسا قدمت كرة قدم غير عادية

برلين (د ب أ)

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين وروسيا على «استضافة بطولة كأس عالم عظيمة بحق». وقال ترامب في تغريدة له وهو في طريقه لحضور قمة مع بوتين في هلسنكي: «تهانينا لفرنسا التي لعبت كرة قدم غير عادية، وعلى الفوز بكأس العالم 2018». وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، تهانينا للرئيس بوتين وروسيا لاستضافة بطولة كأس عالم رائعة بحق، فهي واحدة من أفضل البطولات على الإطلاق!».

وكانت ألمانيا، بطلة العالم السابقة، سريعة وكريمة بالثناء على المنتخب الفرنسي الذي توج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018،، بعد فوزه على المنتخب الكرواتي 4 /‏‏ 2 في المباراة النهائية. وقال رينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني: «مبروك للمنتخب الفرنسي بطل العالم الجديد. سنراكم في السادس من سبتمبر المقبل في مدينة ميونيخ». وكتب إلكاي جويندوجان: «مبروك لفرنسا، ولبنيامين ميندي (زميله بفريق مانشستر سيتي). ولكن كل الاحترام لكرواتيا للروح القتالية التي أظهرتها خلال البطولة». وودع المنتخب الألماني، حامل اللقب، منافسات البطولة بروسيا من دور المجموعات، ولكنه سيحظى بفرصة مبكرة لاختبار الفريق المجدد، عندما يواجه المنتخب الفرنسي في بطولة دوري الأمم الأوروبية في الخريف المقبل.