«هونر» تطلق هاتفها الذكي «honor 9» في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أطلقت هونر العلامة الإلكترونية للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، هاتفها الذكي المرتقب honor 9 رسمياً في الإمارات.

صمم هاتف honor 9 ليناسب الوتيرة المتسارعة في حياة جيل الألفية، ويتمتع بكاميرا ثنائية العدسة ذات مزايا مطوّرة بدقة 20 + 12 ميغابيكسل، إلى جانب جودة استثنائية في الصوت وشريحة Kirin 960 وذاكرة RAM سعة 6 جيجابايت وواجهة المستخدم EMUI 5.1 لمعالجة متينة وسريعة تضمن أداء فائق القوة. كما يرافق الجهاز مساحة تخزين قدرها 128 جيجابايت و6 جيجابايت مع خيار زيادتها حتى 256 جيجابايت - ما يمنح المستخدمين حرية استكشاف المزيد ويناسب أسلوب حياتهم الحافل ويثري تجربتهم التقنية مع هونر.

وقال كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: «في أعقاب نجاحه الهائل في الصين، حيث شهدنا بيع مليون جهاز خلال 28 يوماً فقط، لاحظنا طلباً ملموساً على التقنيات الرائدة والتصاميم العصرية للهواتف في الإمارات بشكل خاص، وبهذا يسعدنا أن نلبي ذلك الطلب عبر إطلاق هاتف honor 9 في الإمارات.