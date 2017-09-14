20 مليار درهم زيادة في ودائع المديين المتوسط والطويل خلال 7 أشهر

أبوظبي (وام)
أظهر الرصد الخاص بسلوك عملاء القطاع المصرفي في دولة الإمارات زيادة إقبالهم على الودائع للمديين المتوسط وطويل الأجل منذ بداية العام الجاري والتي ارتفعت بمقدار 19.9 مليار درهم ما زاد من إجمالي رصيدها إلى 210 مليارات درهم مع نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016.
وتشكل الودائع التي شملها التحليل نحو 27% من إجمالي الودائع على مختلف الآجال بحسب ما تظهره تصنيفات مصرف الإمارات المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي والتي بلغ إجمالي قيمتها 782.3 مليار درهم.
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وكانت الزيادة الثانية التي أقرها الفيدرالي الأميركي في يونيو الماضي على سعر الفائدة على شهادات الإيداع رفعت إجمالي حصيلة النسبة إلى 1.5%.
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وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل من 6 شهور إلى سنة لمستوى 153.7 مليار درهم تقريبا لدى البنوك في الإمارات بزيادة قدرها 15.9 مليار درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري وبنمو نسبته 11.5% مقارنة مع نهاية العام 2016.
وعلى صعيد الودائع لأجل اكثر من سنة فقد قفز إجمالي رصيدها إلى 56.3 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي وبزيادة قيمتها 4 مليارات درهم وبنمو نسبته 7.6% بالمقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2016.