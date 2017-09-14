20 مليار درهم زيادة في ودائع المديين المتوسط والطويل خلال 7 أشهر

أبوظبي (وام)

أظهر الرصد الخاص بسلوك عملاء القطاع المصرفي في دولة الإمارات زيادة إقبالهم على الودائع للمديين المتوسط وطويل الأجل منذ بداية العام الجاري والتي ارتفعت بمقدار 19.9 مليار درهم ما زاد من إجمالي رصيدها إلى 210 مليارات درهم مع نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016.

وتشكل الودائع التي شملها التحليل نحو 27% من إجمالي الودائع على مختلف الآجال بحسب ما تظهره تصنيفات مصرف الإمارات المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي والتي بلغ إجمالي قيمتها 782.3 مليار درهم.

وجاءت الزيادة في شهية المستثمرين نحو الودائع على المديين المتوسط وطويل الأجل في أعقاب قرار المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع وذلك في خطوة تأتي محاكاة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية منذ بداية العام 2017 ونظراً لارتباط الدرهم بالدولار.

وكانت الزيادة الثانية التي أقرها الفيدرالي الأميركي في يونيو الماضي على سعر الفائدة على شهادات الإيداع رفعت إجمالي حصيلة النسبة إلى 1.5%.

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن الارتفاع المسجل في نسبة الفائدة على شهادات الإيداع خلال العام الجاري استوجب تلقائيا رفع النسبة على الودائع البنكية التي أصبحت تشكل للبعض قناة استثمارية منافسة لنظيرتها من الأدوات الاستثمارية الأخرى مثل الأسهم والسندات والعقارات خاصة لمن يحرصون على تحقيق عوائد مضمونة بعيداً عن المخاطر.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل من 6 شهور إلى سنة لمستوى 153.7 مليار درهم تقريبا لدى البنوك في الإمارات بزيادة قدرها 15.9 مليار درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري وبنمو نسبته 11.5% مقارنة مع نهاية العام 2016.

وعلى صعيد الودائع لأجل اكثر من سنة فقد قفز إجمالي رصيدها إلى 56.3 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي وبزيادة قيمتها 4 مليارات درهم وبنمو نسبته 7.6% بالمقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2016.