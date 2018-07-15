اندرسون من لاتسيو إلى وست هام

لندن (أ ف ب)

تعاقد نادي وست هام مع البرازيلي فيليبي اندرسون لاعب وسط لاتسيو الإيطالي لأربع سنوات بصفقة قياسية، بحسب ما أعلن الفريق اللندني في بيان، وبعد 5 سنوات أمضاها مع لاتسيو، انتقل ابن الخامسة والعشرين بصفقة مقدرة بـ35 مليون جنيه استرليني (40 مليون يورو).

وقال أحد رئيسي وست هام ديفيد ساليفان «لقد حطم هذا الانتقال بوضوح رقمنا القياسي ونشعر بأنه بيان نوايا حقيقي»، بدوره قال اندرسون لموقع ناديه الجديد «وست هام ناد له تقليد كبير، والكثير من النجوم الرائعين لعبوا هنا مثل بوبي مور، كارلوس تيفيز وباولو دي كانيو».

وانضم اندرسون الى لاتسيو في 2013 بعد تألقه مع سانتوس في بداياته. وسجل لاعب الوسط الهجومي 34 هدفاً في 177 مباراة مع فريق العاصمة.