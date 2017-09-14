تطبيق أرقى معايير الجودة والسلامة النووية في «براكة»

أبوظبي (الاتحاد)

قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «في إطار التحضيرات الجارية لمرحلة العمليات التشغيلية النوويّة السلميّة، فإننا نواصل التركيز على تطبيق أرقى معايير الجودة والسلامة النووية في مشروع محطات «براكة»، والتركيز على تطوير كوادرنا بشكل مستمر، وتعزيز أدائهم، ولاسيما أن كل ذلك سيلعب دوراً أساسياً في تطبيق معايير الأمان خلال العمليات التشغيلية النووية».

جاء ذلك في كلمة أمام مؤتمر الرابطة النووية العالمية الذي استضافته العاصمة البريطانيّة لندن خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر، بوفد ترأسه الحمادي، والذي استعرض خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الدروس والخبرات المستفادة خلال مراحل تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ويعد مؤتمر الرابطة النووية العالمية الذي انعقد في لندن، بحضور أكثر من 600 خبير ومتخصص من مجتمع الطاقة النووية العالمي في 30 دولة، منصة سنوية رفيعة المستوى لمناقشة أبرز التحديات والفرص في قطاع الطاقة النووية العالمي.

وبينما تستعد دولة الإمارات لأن تصبح الدولة الـ31 التي تنتج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية السلمية، فقد نجحت الدولة، خلال مختلف مراحل تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بأبوظبي، في وضع معيار ذهبي جديد على صعيد بناء وتشغيل المحطات النوويّة.