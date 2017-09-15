التحذيرات الرسمية تحد من الهوس المحلي والعالمي على تداول العملات الرقمية

حسام عبدالنبي (دبي)

تتوالى التحذيرات سواء الحكومية أو من قبل الخبراء والمؤسسات المالية العالمية، من خطورة الإقبال على تداول العملات الرقمية أو المشفرة مثل «بيتكوين» وغيرها، فيما يتسبب الإقبال المتزايد على مثل هذه العملات في تحقيقها طفرات سعرية غير مسبوقة حيث تجاوز سعر عملة «بيتكوين» 4200 دولار في وقت سابق من العام الحالي.

وعلى الرغم من أن الطفرات السعرية أغرت الكثيرين على اقتناء مثل هذه النوعية من العملات وتسببت المكاسب الكبيرة التي حققها البعض في حالة من «الهوس» العالمي والتسابق على الشراء، إلا أن الخسائر أيضاً كانت فادحة فعلى سبيل المثال انخفضت قيمة عملة «بتكوين» الافتراضية، يوم الأربعاء، بأكثر من 10%، إلى 3720.01 دولار، وذلك بعد التحذيرات التي صدرت عن الرئيس التنفيذي لمصرف «جي بي مورجان» وأيضاً من محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي.

ووصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي.بي.مورجان»، عملة «البيتكوين» الإلكترونية بـ«الخدعة»، معتبراً أنها شيء غير حقيقي وتنتهي قريباً.

وأوضح ديمون، أن التداول في عملة «البيتكوين» ضد قواعد بنك «جي بي مورجان»، حيث حذر من «فصل مباشر» لأي موظف في البنك يثبت تعامله في العملة الإلكترونية.