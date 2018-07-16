روني يدشن حقبته الأميركية بثلاثية

واشنطن (د ب أ)

أعرب النجم الإنجليزي واين روني عن سعادته بالبداية التي سجلها مع فريقه الجديد دي سي يونايتد في الدوري الأميركي للمحترفين، وساهم روني مهاجم منتخب إنجلترا سابقاً في هدفين خلال فوز دي سي يونايتد على فانكوفر وايتكابس 3/1‏ في أول مباراة له بالدوري الأميركي. وبزغت نجومية روني، بعدما تمكن من هز الشباك وهو بعمر 16 عاماً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما كان يلعب في صفوف إيفرتون، ليصبح أصغر لاعب يسجل أهدافاً في تاريخ المسابقة العريقة، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 6ر25 مليون جنيه استرليني (35 مليون دولار) عام.2004 وخلال 13 عاماً قضاها داخل قلعة (أولد ترافورد)، توج روني بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، بالإضافة للقب وحيد بدوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي بتسجيله 253 هدفاً في 559 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات. كما أحرز روني 53 هدفاً مع منتخب إنجلترا في 119 مباراة، لينصب نفسه هدافاً تاريخياً للمنتخب الإنجليزي، قبل أن يعتزل اللعب الدولي العام الماضي. وبدا أن روني في طريقه لاعتزال كرة القدم بناديه القديم إيفرتون عقب رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، وسجل روني 10 أهداف مع إيفرتون ليصبح هداف الفريق في الموسم الماضي. وقال روني «زملائي ربما ينظرون لي بأنني شخص خاض مسيرته مع مانشستر يونايتد وإيفرتون ومنتخب إنجلترا، وهم لم يصلوا لهذا المستوى بعد، لكني لاعب في دي سي يونايتد حالياً وأرغب في الفوز».

وأشار «فزنا ببراعة، اعتقد أننا قدمنا أداء رائعاً، إنه يوم رائع تزامناً مع افتتاح استاد الفريق»، وختم بالقول «استمتعت بالمشاركة في أرض الملعب، أتمنى أن أساهم في مزيد من الانتصارات للفريق».