امرأة تلتهم 4000 سعرة حرارية في اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

اضطرت الإنجليزية جوان هيل رغماً عنها إلى تناول الوجبات السريعة والحلويات المليئة بالسكريات والدهون وإلا فإنها قد تعرض نفسها للموت، منذ أكتوبر 2015 بعدما أصيبت بنزيف حاد.. بعدما كانت جوان، البالغة 36 عاماً التي تعمل كمعالجة غذائية، ملتزمة طوال عمرها بحمية صحية عالية البروتين والألياف غنية بالخضراوات والفاكهة الطازجة بالإضافة لممارسة الرياضات القوية مثل رفع الأثقال والجودو وتحتفظ بوزن مثالي. وأودعت جوان المستشفى، حيث فقدت الكثير من الدم والوزن واختفت عضلاتها، بل وأبلغها الأطباء بأن تستعد للأسوأ.

وبعد العديد من الاختبارات، شخص الأطباء حالتها بأنها مرض كرون، وهو مرض التهاب الأمعاء المزمن، الذي يعني أن جسدها يكافح لامتصاص المواد الغذائية، وعلى وجه التحديد الدهون والسكريات.

وأكد الأطباء أن نظامها الغذائي سبب النزيف، وأن عليها تجنب الألياف إلى الأبد وزيادة السعرات الحرارية إلى 4000 يومياً للحفاظ على حياتها، لتدرك أن الوجبات السريعة ليست علاجاً ولكنها المنقذ.

ورغم أن ذلك لم يكن بالأمر السهل على جوان، وفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني thesun؛ لأنه كان ضد كل شيء تعتقده كمعالجة غذائية.