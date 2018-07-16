عمومية «آسيوي الجو جيتسو» تعتمد انضمام تايوان وكوريا

أكتاو (الاتحاد)

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجو جيتسو التي عقدت على هامش بطولة آسيا في مدنية أكتاو بكازاخستان أمس عضوية تايوان تايبيه، وكوريا الجنوبية، فيما تلقت ملفات من 4 دول لاستضافة النسخة الرابعة من البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في عام 2019، وهذه الدول هي منغوليا، وكوريا الجنوبية، والفلبين وتايوان تايبيه، ويدرس مجلس إدارة الاتحاد الملفات الأربع خلال الشهرين المقبلين لاختيار إحدى هذه الدول وإرساء الاستضافة عليها.

صرح بذلك طارق البحري مدير الخدمات المساندة باتحاد الجو جيتسو المدير المالي للاتحاد الآسيوي مدير جولات أبوظبي جراند سلام، وأكد أن اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الدولي والآسيوي، وسوريج جوبي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتور جعفر المظفر عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، فضلا عن عدد كبير من رؤساء الاتحادات الوطنية التي شاركت في البطولة حضروا الاجتماع، وناقشوا الأمور المالية والإدارية الواردة في خطة تطوير اللعبة في القارة الصفراء.

وقال البحري: تم أيضاً خلال الاتحاد ترشيح مازاجولوف بولات رئيس اتحاد كازاخستان لرئاسة منطقة وسط آسيا في الفترة المقبلة، وفقاً للنظام المعمول به في الاتحاد بتوزيع الدول على مناطق جغرافية، بحيث يسهل التواصل بينهم، ويتم تبادل الخبرات والمنافع بينهم بما يعود على الجميع بالمنفعة، ويسهم في تحقيق النقلة النوعية للعبة.

وأضاف: حرص فهد علي الشامسي على توجيه الشكر والتقدير إلى المسؤولين في دولة كازاخستان على النجاح في تنظيم النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية، والتي حققت الأهداف المنشودة منها، كما وجه الشكر في بداية الاجتماع لكل منظومة العمل الإدارية والفنية الداخلية بالاتحاد القاري التي تشرف على تطبيق الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير اللعبة في أكبر قارات العالم، والنهوض بها من حيث اتساع رقعة الممارسة وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والتنظيمية والتحكيمية.