انطلاق نشاط أكاديمية «النصر» للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية كرة القدم بنادي النصر انطلاق النشاط الكروي للموسم الرياضي 2018 /2019 وذلك في الاجتماع الذي عقد أمس الأول بحضور محمد الغيثي، المدير التنفيذي للنادي ومشرف أكاديمية كرة القدم، وأحمد صالح مدير الأكاديمية بالإنابة، مع الكادر الإداري والفني.

ومن جانبه أكد الغيثي، أن الموسم الجديد سيشهد تحسين وتطوير العمل الفني والإداري بالأكاديمية لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة التي تخدم النادي، فيما طالب أحمد صالح الأجهزة الفنية والإدارية على ضرورة التكاتف المستمر والعمل كفريق واحد لتطوير الأكاديمية على كافة الأصعدة، وفقاً لرؤية شركة النصر لكرة القدم.

حضر الاجتماع كايو زاناردي المدير الفني للأكاديمية، وأليكسندر زوبرس، المشرف الفني، وناصر الفلاسي المدير الإداري، ويوسف عبدالله الحمادي، المشرف الإداري للأكاديمية، وخميس سالم مشرف حراس المرمى، هند بوعصيبة، مسؤولة الخدمة المجتمعية.