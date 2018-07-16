«الصقور» يضم بكاري كونيه

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة) ​

أعلن نادي الإمارات رسمياً أمس تعاقده مع الإيفواري بكاري كونيه لموسم واحد، ليصبح أول صفقة على مستوى الأجانب، ودشن 21 لاعباً التجمع الأول للفريق أمس الأول على الملعب الفرعي بحضور محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس الإدارة ومحمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم وباسم عبدالله الشامسي، مدير الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي جلال قادري وطاقمه المعاون، ويستمر التجمع الداخلي حتى 27 الجاري موعد السفر إلى معسكر صربيا لخوض 4 مباريات ودية قبل العودة إلى الدولة 17 أغسطس المقبل تأهباً لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.

ويعود الثنائي مروان محمد وعلي مصطفى إلى الحصص التدريبية مساء اليوم إثر حصولهما على إذن خاص من الجهاز الإداري بسبب زواجهما أخيراً، بينما لم يكمل اللاعب سلطان حسين الحصة التدريبية لإصابة بسيطة تعرض لها. وبدأ التجمع الداخلي باجتماع مصغر مع اللاعبين تحدث خلاله الشمسي عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة مضاعفة الجهود بما يمنح «الصقور» فرصة المنافسة على أفضل النتائج في ظل حرص إدارة النادي على تهيئة الظروف المناسبة التي تعزز الحضور القوي في الاستحقاقات المختلفة بالثقة الكبيرة في قدرة الفريق على تخطي الظروف الصعبة للمنافسة على النتائج الإيجابية، كما أعلن ترحيبه بالمدرب الجديد جلال قادري، وهو يتولى المسؤولية الفنية في الموسم المقبل.

وقال العوضي: النادي أمام مرحلة مهمة ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد برغبة كبيرة في الوصول إلى الترتيبات الجيدة التي تعزز الحضور المشرف للاعبين، مشيراً إلى أن المدرب التونسي الجديد على قدر الثقة المطلوبة، وهو يتولى المهمة بعد قرار التعاقد معه بقناعة كبيرة بأنه يملك الكفاءة التي تمنحه فرصة قيادة الفريق إلى الأهداف المطلوبة خصوصاً أن النادي كان يبحث عن مدرب سبق له خوض تجارب مماثلة مع أندية عدة على مستوى المنطقة العربية.