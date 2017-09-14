«مصارف الإمارات» يطلق أول منصة لمواجهة التهديدات السيبرانية

حسام عبد النبي (دبي)

أطلق اتحاد مصارف الإمارات، أمس، أول منصة في دولة الإمارات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية التي تتعرض لها البنوك العاملة في الدولة، وذلك تحت إشراف وتشغيل شركة «أنومالي»، المزود لمنصات تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية.

وحسب معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، فإن منصّة «ثريت ستريم» من «أنومالي»، ستضم في البداية بيانات حول التهديدات السيبرانية من 13 مصرفاً، ما يساعد على تجميع البيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية من أكثر من مصدر، والربط بينها وتحليلها خلال الوقت الفعلي لدعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكداً أن المنصة تساهم في وضع حجر الأساس لتعاون متين بين الأعضاء يهدف إلى التعريف بشكل أكبر بالتهديدات المتعلقة بالمعلومات، وتعزيز هذا التعاون لدرء مخاطر هذه التهديدات، وتوفير التدريب المستمر في هذا المجال.

وتوقع الغرير، أن تنضم جميع المصارف الـ48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات إلى المنصة الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث انضم 13 مصرفاً مؤسساً للمنصة في المرحلة الأولي، تمثل نسبة 80% من السوق المصرفية في الدولة، وهي بنك إتش إس بي سي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك باركليز، والبنك التجاري الدولي، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ونور بنك، وستاندرد تشارترد بنك، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.

ولفت إلى أن الإبلاغ عن التهديدات يتم من دون الكشف عن هوية البنك المبلّغ، ويمكن من خلال المنصة للبنوك العمل سوياً على التقليل من حجم البيانات الدقيقة والحساسة، واتخاذ قرارات مدعّمة بالمعلومات اللازمة وإقرار استراتيجيات للاستثمار في هذا المجال.