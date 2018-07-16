الظفرة يدشن مرحلة رازوفيتش

علي الزعابي (أبوظبي)

قدم نادي الظفرة مدربه الصربي الجديد فوك رازوفيتش الذي تعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم الجديد بعقد يمتد لثلاث سنوات قادماً من الفيصلي السعودي، وقاد المدرب الفريق أمس الأول بحضور صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي وفارس المزروعي رئيس شركة كرة القدم، وأحمد عمران القبيسي نائب رئيس الشركة، بالإضافة إلى عبد السلام جمعة مدير الفريق وسعيد مسعود إداري الفريق.

كما أعلن النادي عن التعاقد مع الطاقم الفني المعاون للمدرب يضم 6 أفراد مساعدين للمدرب وطبيباً ومدرب لياقة ومدرب حراس، وتهدف خطوة التعاقد مع المدرب الصربي لفترة طويلة من أجل الاستقرار الفني وإعادة صناعة فريق قوي قادر على التواجد بصورة إيجابية ببطولة الدوري والمنافسات المختلفة، ويذكر أن فوك كان قد حصل على جائزة أفضل مدرب بالدوري السعودي الموسم الماضي مع ناديه الفيصلي.

من جانبه، أكد أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة الكرة أن اختيار المدرب تم بعد دراسة طويلة للسيرة التي يمتلكها قبل فوزه بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي، مؤكداً أن فوك يمتلك إمكانيات عالية وخبرة في قيادة فرق مشابهة للظفرة ويعرف كيفية التعامل معها.

وقال القبيسي: مجلس الإدارة وشركة الكرة منحا المدرب كامل الصلاحيات في اختيار معاونيه، وتم التعاقد مع طاقمه بالكامل من أجل الانسجام والبداية القوية دون الحاجة إلى فترة من الزمن للتفاهم.

بدوره عبر المدرب الصربي فوك رازوفيتش عن سعادته بتولي مهام تدريب الظفرة، موضحاً أنه يعرف الكرة الإماراتية جيداً وتابع الدوري باهتمام في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي، مبيناً أن عمله في الدوري السعودي جعله يمتلك خلفية جيدة عن كرة القدم في المنطقة بشكل عام، وأكد أنه يسعى لتحقيق النجاح مع الظفرة ويأمل أن تقود قيادته للانتصارات.