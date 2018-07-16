خليفة الحوسني يحلق بفضية بطولة آسيا للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

حقق خليفة الحوسني، لاعب منتخبنا للشباب، أول ميدالية فضية على مستوى فئة الشباب قبل ختام كأس آسيا للجودو التي تقام حالياً في هونج كونج بمشاركة 27 دولة، وجاءت الفضية عقب الخسارة بفارق ضئيل أمام بطل كوريا الجنوبية كيم هو في المباراة الختامية لوزن تحت 73 كجم، بعد لقاء مثير كاد يمتد للوقت الإضافي والفوز بالذهب لو لا فارق الخبرة الذي رجح كفة اللاعب الكوري، وتخطى الحوسني في الدور التمهيدي الماليزي محمد مهادير ثم بطل منغوليا في نصف النهائي، وقد سبق للاعب الصاعد خليفة الحوسني الفوز بذهبية بطولة العالم المدرسية التي أقيمت في الهند العام الماضي، وبذلك يضع الحوسني أول رصيد له من النقاط في مشوار التأهل للمشاركة في أولمبياد الأرجنتين أكتوبر القادم.

ويغادر منتخب الأمل للجودو هونج كونج اليوم عقب انتهاء البطولة، ليقيم معسكر إعداد قصيراً في مكاو قبل انطلاقة البطولة الآسيوية الثانية.

من جانب آخر، تلقت البعثة اتصالاً هاتفياً بالفوز من قبل محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، مثنياً على الفوز بأول فضية آسيوية لفئة الشباب التي حققها الواعد خليفة الحوسني الذي يعد الاتحاد ضمن خطته كلاعب أولمبي، يحقق طموحات الجودو الإماراتي على مستوى تلك الفئات العمرية.

وتمنى الدرعي أن يتوصل منتخب الأمل للجودو خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا الثانية المقررة انطلاقتها في مكاو من 21 - 24 من الشهر الحالي.

يذكر أن بعثة منتخب الجودو تضم محمد جاسم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مشرف عام اللعبة على مستوى المراحل العمرية، بجانب المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، و8 لاعبين لفئتي الناشئين والشباب هم: خليفة الحوسني الذي يشارك في منافسات وزن 66 كجم، وأحمد الحوسني في وزن 55، ومصبح الشامسي في وزن 60، وعبد الله البلوشي في وزن تحت 60، وأحمد فيصل في وزن 50 كجم، وأحمد جاسم في وزن 55، وعيسى جميل في وزن 72، وسالم النقبي في وزن فوق 90 كجم.