إطلاق بطولة لحماة الوطن وتحدي المخضرمين

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يدشن مهرجان أبوظبي للشطرنج نسخته الـ25 في 6 أغسطس المقبل بفندق دوسيت ثاني، ويتزامن المهرجان مع عام زايد واحتفالات النادي باليوبيل الفضي للمهرجان، حيث تمت دعوة كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم من الجنسين لدعم نجاح الحدث.

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اجتماعات عدة على كافة المستويات لبحث جميع الترتيبات الخاصة بالمهرجان ووضع الخطة الكفيلة بإنجاح الفعاليات المختلفة على غرار النسخ الماضية، خصوصاً أن النسخة المقبلة ستشهد إقامة بطولة خاصة بالمخضرمين لأول مرة بشرط مشاركة اللاعبين ابتداء من عمر 55 سنة، كما حرصت اللجنة المنظمة على تنظيم بطولة «حماة الوطن» لأفراد الجيش والشرطة والدفاع المدني، فضلاً عن مجندي الخدمة الوطنية، إذ يتوقع منافسة قوية للفوز بالمراكز الأولى في ظل المواهب الممتازة في الفئات المختلفة.

وتشهد مسابقة الأساتذة الدولية ارتفاع عدد المشاركين بوجود 154 لاعباً ولاعبة من البارزين على مستوى العالم، من بينهم 113 لاعباً من حملة الألقاب الدولية المرموقة، إذ يشارك 5 لاعبين تجاوز تصنيفهم الـ2700 نقطة، إضافة إلى 18 لاعباً يتراوح تصنيفهم بين 2600 و2700 نقطة، في حين يشارك المنتخب الهندي بكافة منتخباته خصوصاً الناشئين التي تعد الأفضل على مستوى العالم ضمن خطته التحضيرية لأولمبياد الشطرنج أكتوبر المقبل في جمهورية جورجيا، وبطولة العالم الفردية للناشئين التي تستضيفها إسبانيا نوفمبر.

وتقام البطولة المفتوحة للاعبي الصف الثاني الذين يقل تصنيفهم عن 2100 نقطة، وتكون الفرصة متاحة لهم لتطوير وزيادة تصنيفهم الدولي ولغير المصنفين أيضاً والراغبين بالحصول على التصنيف الدولي، إلى جانب بطولة الناشئين لفئة 16 سنة وما دون بإتاحة الفرصة للناشئين للمنافسة على بطولة الناشئين وعلى كافة المراحل السنية مقسمة على خمس فئات هي 8 و10 و12 و14 و16.