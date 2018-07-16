عمران الحوسني يحصد ذهبية تحت 16 سنة

دبي (الاتحاد)

حقق لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني للشطرنج، نتائج متميزة في كأس بلدية باتومي الرابعة التي أقيمت في جورجيا على هامش المعسكر التدريبي الذي خاضه المنتخب على مدار 12 يوماً، وتعددت فيه المدارس الشطرنجية المختلفة والتي أسهمت في زيادة احتكاك وخبرة اللاعبين واللاعبات.

وأسفرت مشاركة المنتخب في البطولة عن فوز عمران الحوسني بالميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة المفتوحة للشطرنج الخاطف تحت 16 سنة، وجاء سلطان الزعابي في المركز الثاني بنفس البطولة، وحصد كذلك فضية تحت 16 سنة، وحصلت وافية درويش على المركز الثاني تحت 16 سنة.

ترأست البعثة فوزية عباس عضو مجلس الإدارة، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وضمت 7 لاعبات هن وافية درويش وروضة السركال وعائشة سرحان المعيني، وديمة الكلباني، مريم عيسى، عوشة الشامسي، وفاطمة الوهابي، بجانب مشاركة لاعبين اثنين هما عمران الحوسني، وسلطان الزعابي، وقادهم المدرب فكتور موسكالينكو.

وأعربت فوزية عباس عن سعادتها بما تحقق في المعسكر الخارجي الذي يأتي ضمن خطة إعداد الاتحاد لتجهيز اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد العالمي في مدينة تومي خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، بجانب العديد من البطولات والاستحقاقات المقبلة على المستوى القاري والعربي.