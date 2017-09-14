ترفض السماح لمعلمة «بدينة» بتدريس ابنتها!

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الصحفية البريطانية هيلاري فريمان عن أنها رفضت إدخال ابنتها حضانة بعد أن وجدت أن إحدى معلماتها تعاني زيادة الوزن.

وعلى الرغم من وصفها للمعلمة بأنها «طيبة وجيدة مع الأطفال»، لم تستطع فريمان تفهم فكرة ترك طفلتها في رعايتها، واختارت أن ترسل ابنتها إلى مدرسة يتمتع جميع «العاملين فيها بوزن صحي»، لكنها أنكرت أن يكون قرارها شكلاً من أشكال التمييز.

وأضافت هيلاري، بحسب موقع «style.yahoo»، أن مقدمة الرعاية في العشرينيات من عمرها، لكنها كانت تعاني السمنة المفرطة، وكانت تتحرك ببطء وذات أنفاس متقطعة، معتبرة أن ذلك سيمنعها من القيام برد الفعل السريع اللازم لإنقاذ أي طفل مغامر يتعرض لموقف خطير.

وتساءلت: «ما هي العادات غير الصحية التي ستدرسها لابنتي؟» إلا أن هذه المبررات لم تقنع كثيرين من مستخدمي «تويتر»، ولقيت انتقادات واسعة.