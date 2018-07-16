«عالمية» فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات تنطلق الخميس

أبوظبي (الاتحاد)

أنهت اللجنة المنظمة لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، التجهيزات كافة لانطلاقة النسخة الثانية التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» بميادين نادي امبريفيد بمدينة تودي الإيطالية اعتباراً من الخميس المقبل.

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، عن سعادته البالغة باستئناف البطولة بعد النجاحات الفنية والتنظيمية والترويجية التي تحققت في عامها الأول، وقال: «فخورون أن تحمل هذه البطولة اسم «أم الإمارات» لتكون فكرة رائدة وغير مسبوقة، وتمثل حلم راميات العالم كافة، وتحمل في طياتها رسائل إلى كل سيدات العالم، ويتحول حلمهن إلى حقيقة واقعة لتكون محل تقدير واهتمام الاتحاد الدولي للرماية وكل عشاق ومحبي رياضة الرماية في العالم».

وأشاد الريسي بالدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة عامة وللمرأة الإماراتية خاصة، ما مكنها من تحقيق الكثير من المكاسب لتواكب مراحل الاتحاد كافة ومسيرة التنمية، لتعزز دور المرأة الإماراتية الذي بدأ في الربع الأخير من القرن الماضي، ولا يزال، واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور الدولة، إذ حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من قبل سموها.

وأكد الريسي أن رماية السيدات العالمية تدين بهذا التطور لـ «أم الإمارات»التي منحتها فرصة ذهبية للتحليق إلى آفاق أوسع، لتكون جنباً إلى جنب مع الرجل الذي ظل يحظى بالرعاية لوحده طوال السنوات الماضية.