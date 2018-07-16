«عالمية» فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات تنطلق الخميس

أبوظبي (الاتحاد)
أنهت اللجنة المنظمة لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، التجهيزات كافة لانطلاقة النسخة الثانية التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» بميادين نادي امبريفيد بمدينة تودي الإيطالية اعتباراً من الخميس المقبل.
وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، عن سعادته البالغة باستئناف البطولة بعد النجاحات الفنية والتنظيمية والترويجية التي تحققت في عامها الأول، وقال: «فخورون أن تحمل هذه البطولة اسم «أم الإمارات» لتكون فكرة رائدة وغير مسبوقة، وتمثل حلم راميات العالم كافة، وتحمل في طياتها رسائل إلى كل سيدات العالم، ويتحول حلمهن إلى حقيقة واقعة لتكون محل تقدير واهتمام الاتحاد الدولي للرماية وكل عشاق ومحبي رياضة الرماية في العالم».
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وأكد الريسي أن رماية السيدات العالمية تدين بهذا التطور لـ «أم الإمارات»التي منحتها فرصة ذهبية للتحليق إلى آفاق أوسع، لتكون جنباً إلى جنب مع الرجل الذي ظل يحظى بالرعاية لوحده طوال السنوات الماضية.
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