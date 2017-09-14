تتغلب على الاكتئاب بالرياضة

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت ماسي أرياس مدربة اللياقة البدنية الأميركية لمتابعيها البالغ عددهم 2,3 مليون على موقع «إنستغرام» كيف يتقبلون أنفسهم وأجسامهم، ويقتربون من اللياقة البدنية من منظور عملي ولا جمالي.

وأوضحت أن ذلك لم يكن منهجها الفعال في الصحة على الدوام، فمنذ ستة أعوام كانت تعاني اكتئاباً حاداً وتدهور جسمها بسبب سوء التغذية وساءت حالتها النفسية. أما الآن فأصبحت تساعد النساء اللاتي يعانين صراعات مشابهة بمراقبة صحتهن طوال الوقت. وترى أرياس، وفق موقع «Yahoo»، أن القدرة على التواصل مع نساء أخريات هو الجزء الأهم في عملها، مشيرة إلى أن الأمومة لعبت دوراً أساسياً في التواصل مع عملائها بشكل أكبر.