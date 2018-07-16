ذهبيتان لمربط دبي في كأس إيلران لجمال الخيل

دبي (الاتحاد)

تصدر مربط دبي للخيول العربية، مسابقات عمر سنة في كأس «إيلران» للخيول العربية الأصيلة المصنفة الفئة «ب» التي انطلقت أمس بمدينة بيلسن في بلجيكا، وأحزر المربط ذهبيتين في المنافسات النهائية لبطولة الكأس.

وجاءت صدارة مربط دبي في منافسات اليوم الأول بالتفوق الجمالي للمهرة «دي رنانة»، وهي من الفحل المنتج دي خطاف والفرس جميلة، مسجلة المركز الأول في مجموعتها بين المهرات عمر سنة بـ 41.33 نقطة من خمسين. كما زاحمت المهرة «دي غالية» من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي أغدير منافستها على المركز الثاني المهرة شمايل الزبير بتعادل بمعدل 40 نقطة من خمسين لكل منهما.

وفي منافسات المهور عمر السنة، تمكن المهر «دي هباش» من الفحل دي خطاف والفرس دي نور في مشاركته الأولى من تسجيل بصمته القيادية، متصدراً مجموعته بالمركز الأول محققاً 40,67 نقطة من خمسين. بينما تمكن المهر «دي شجاع» ابن الفحل غزال الشقب والفرس إف تي شيلا من التمركز ثالثاً في مجموعة قوية بمسابقة المهور بعمر السنتين.

وبنتائج مربط دبي للخيول العربية في بطولة إيلران الدولية، يؤكد المربط قوته الإنتاجية كعادته من خلال مسابقات الخيول ذات الأعمار الصغيرة التي تلون أولى خطواتها في ميادين التنافس الجمالي بالذهب. ففي آخر بطولة لمشاركة مربط دبي بالبطولات المصنفة فئة (ب)، تمكن من التألق في بطولة مونتيفالكو الدولية للخيول العربية الأصيلة بإيطاليا، وأحرز ذهبيتين لكل من المهرة «دي نواصي» في مسابقة المهرات عمر سنة، والمهر «دي دَواس» في مسابقة المهور عمر سنة.