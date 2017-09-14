هناء الحمادي (أبوظبي)

استهوى فن «الديكوباج» عزيزة الحمادي فعمدت إلى اكتساب الكثير من المهارة والخبرات في هذا المجال قبل أن تحوله إلى مشروع أطلقته إلكترونيا عام 2013. والديكوباج فن صيني الأصل يعتمد على القص واللصق لتشكيل قطع فنية متنوعة من خامات عدة مختلفة.

وتقول: «فن الديكوباج أحد الفنون الجميلة والبسيطة الذي يُصنع من قصاصات الورق ويلصق على قطع الأثاث، إلا أن هذا الفن مبهم لدى العديد من الناس كونه آت من ثقافات أخرى». وتضيف «رغم عدم تعمقي بهذا الفن، إلا أنني وجدت نفسي أبدع في الكثير من الأعمال الفنية التي تدهش كل من يراها، فأنا لا أقلد أحدا في قص ولصق القصاصات ليكون لي خط واضح ومميز في هذا المجال».

ومع انطلاق مشروعها على «إنستغرام»، تحت اسم «hamsalhaneen78»، طوعت عزيزة هذا الفن لتزيين أطقم الضيافة والمداخن لتحولها إلى لوحات فنية على طاولة الضيوف، أو إكسسوارات تضفي لمسة خاص على إحدى زوايا المنزل. وتوضح «أهتم بأدق التفاصيل، وأصمم ما يدور بمخيلتي من أفكار، وأنقله حرفياً إلى مداخن البخور والعود»، مشيرة إلى أن التصاميم، تكون أحياناً فارهة منمقة، وأحياناً أخرى ناعمة وبسيطة.

وتقول «ما يميز أعمالي أنها مختلفة تماماً عن المداخن المصنعة في المصانع، والتي تدخل الآلة في تنسيقها وزخرفتها». وتضيف «أغلب تصاميمي تدخل فيها مواد أقوم أنا بتنسيقها وتنفيذها، حيث تتزين بفن الديكوباج من رسومات وورود صغيرة الحجم».

وتقول إن الأدوات المستخدمة في هذا الفن بسيطة جداً وغير مكلفة، وتتضمن الغراء، و«الرنيش» للحماية، وفرشاة، ومناديل سفرة أو قصاصات جرائد أو ورق، مشيرة إلى ضرورة الحرص على أن تكون المادة الورقية المستخدمة خفيفة جداً حتى تعطي نتائج مرضية.

واستطاعت عزيزة الحصول على شهادة مدرب معتمد من خلال إعطاء دورات في فن الديكوباج للفتيات، موضحة أن هوايتها جعلتها تستمع بوقتها وتنمي مهارتها، وتحافظ على حضور الماضي في ذاكرة بنات الإمارات، مع توثيق ارتباطهن بتراثهن الذي يمثل جزءاً من تكوين الشخصية الإماراتية.

وعن موسم الطلب على مثل هذه المداخن، تؤكد أن الطلب مستمر طوال السنة، لاسيما في المناسبات بمختلف أنواعها، لكن تبقى مواسم الأعراس والأعياد الأكثر ازدهاراً.