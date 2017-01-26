ميرة الظاهري: «التقاية» تستعيد زمن السدو

هناء الحمادي (أبوظبي)
حب التراث دفع ميرة الظاهري خريجة جامعة أبوظبي تخصص جرافيكس وفن تشكيلي إلى دخول عالم الرسم والتصاميم، ووجدت دمج التراث في أعمالها الفنية نوعاً من إبراز الهوية.
وتقول «أحببت من خلال أعمالي المحافظة على التراث المحلي عبر المنتجات التراثية، ولكن برؤية وأفكار جديدة، من خلال الاستخدامات اليومية في حياتنا، فرغم أنها قطع مصنوعة من (السدو) فإنها تلامس الماضي بكل تفاصيله».
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وقالت: كانت فكرة مشروعي هي «التقاية»، بعدها حولته لمشروع تضامناً مع رؤية أبوظبي 2030 لحماية البيئة.
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ولدى ميرة هواية أخرى تمارسها، وتقول «كل أعمالي في الرسم لها طابع قديم، مثلاً البيوت القديمة في مدينة العين، وما يميز أعمالي أنها دائماً ترسم بشكل تلقائي خالية من التفاصيل، فمثلاً تصاميم (دفاتر أول) مستوحاة من دفتر الإمارات القديم، لكن بطابع جديد لإحيائه بطريقتي الخاصة».