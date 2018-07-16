الشارقة (وام)

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي، وعضوية كل من محمد جمعة بن هندي وناصر سعيد بن عفصان وعبيد سعيد الشامسي وإبراهيم محمد الجروان ومحمد سعيد بوزنجال ومحسن مصبح فرج وسليمان وعبدالرحمن الهاجري وسعيد مطر فيروز محمد ومحمد عبيد الحصان.

ووفقا للقرار يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

كما أصدر سموه قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، وعضوية كل من أحمد سعيد علي الجروان ومحمد عبدالله محمد علي بورحيمه وطارق جمعة إبراهيم عبيد السويدي وعلي عبيد علي حميد الحمودي وعبيد عبدالرحمن العسم السويدي وخالد إبراهيم مبارك سيف الناخي.