«نوفا فيكتوريا».. أبشع مبنى في المملكة المتحدة



تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017 ترجمة: عزة يوسف وصف مبنى نوفا فيكتوريا، الذي يقع بالقرب من قصر باكنغهام، بأنه أبشع مبنى في المملكة المتحدة. وبحسب موقع «independent»، فاز المبنى الأحمر في وسط لندن بكأس كوبنكل السنوي لمجلة «Building Design»، والتي تعتبر الأعلى مكانة في مجال الهندسة المعمارية. ومنحت المجلة الجائزة إلى شركة الهندسة المعمارية «PLP» لتصميم قسم المكاتب للمبنى، الذي يقع في شارع فيكتوريا، وطريق قصر باكنغهام. وفي حين وصفت المجموعة المطورة «Land Securities» المبنى بأنه «متميز» وتصميم «معماري جريء»، وصف الحكام في المجلة السنوية «Building Design» المبنى بأنه «فج وفوضى بشعة». ومن بين المباني الأخرى التي أدخلت على القائمة المدخل الجديد لمحطة بريستون للسكك الحديدية، والذي وصفت بـ «البشعة»، وقاعات طلبة شارع غريثام الصفراء الفاقعة في بورتسموث.