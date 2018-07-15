إسماعيل أحمد ينضم لمعسكر «الزعيم»

العين (الاتحاد)

انضم إسماعيل أحمد مدافع إلى معسكر نادي العين الذي يقيمه حاليا في سلوفينيا استعدادا للموسم الجديد، حيث شارك اللاعب الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي مع «الزعيم» في التدريبات الجماعية مع اقترابه من توقيع عقد جديد مع الفريق بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي.

من جانبه توجه الكرواتي زوران ماميتش أمس إلى العاصمة الروسية موسكو لمساندة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم، حيث تمت دعوته بصفته أحد أعضاء الجيل الذهبي الذي حقق المركز الثالث في المونديال عام 1998، على أن يعود مجددا لقيادة تدريبات العين في المعسكر الخارجي الذي يشهد إقامة تدريبات صباحية ومسائية يوميا.