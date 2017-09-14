ليلى طاهر تعترف: «أخطأت ولا أدري»

القاهرة (الاتحاد)

«أخطأت ولا أدري» تمثيلية درامية اجتماعية، تناولت قضايا ومشاكل إنسانية في مقدمتها انشغال أولياء الأمور بالعمل والتميز فيه وجمع الثروات وتجاهلهم أولادهم، ما يؤثر سلباً عليهم خصوصاً في سنوات المراهقة.

دارت الأحداث حول أسرة مكونة من أب يعمل في مجال السياحة، وأم تعمل مديرة إدارة في وظيفة حكومية، وتقوم بتحضير رسالة الدكتوراه، ولديهما ولد وابنة يدرسان في المرحلة الثانوية، ووسط انشغالات الأب والأم وبعض أصدقائهما بتحقيق ذواتهم في العمل ينشغلون عن أولادهم، وهو ما يكون له تداعيات سلبية كثيرة على الأبناء، حيث يتسبب رفاق السوء في إدمان البعض، وفي فشل البعض الآخر الدراسي، وفي وقوع البعض في علاقات عاطفية غير ناجحة نتيجة سوء الاختيار، وغيرها من المشاكل التي ينتبه إليها أولياء الأمور في مراحل حرجة ويقررون تدارك أخطائهم قبل فوات الأوان.

وشارك في بطولة التمثيلية ليلى طاهر وعمر الحريري والسيد راضي وميرل كمال، عن قصة لناهد الشربيني وإخراج رشاد عبدالغني.

وقالت الفنانة ليلى طاهر، إن التمثيلية ركزت على بعض الأزواج الذين يعيشون كالأغراب لانشغال كل واحد منهم بعمله، وأن الأموال التي يسعى الآباء إلى جمعها لا تغني عن وجودهم بين أبنائهم. وأشارت إلى أنها جسدت شخصية «سهير»، التي تحول بيتها ونظام تعليم أولادها إلى ما يشبه المعسكر، وتعمل ليل نهار، وتقوم بالتحضير للدكتوراه، وتنشغل عن زوجها الذي يرتبط مع الوقت بعلاقة مع فتاة في سن أولاده، وتنبهها إحدى صديقاتها إلى الأزمة التي تعيش فيها، وأنه عليها أن تهتم بنفسها وزوجها وتوليه المزيد من الوقت والاهتمام، وتأخذ بنصائح صديقتها، خصوصاً بعدما تواجه أزمة تتمثل في وقوع ابنتها «سالي» في غرام مدرس الفيزياء، الذي هو في سن والدها.

أما ميرل كمال، فقالت إنها جسدت شخصية المرشدة السياحية «غادة» ابنة رجل سياحة كبير ينشغل عنها وعن شقيقتها بعمله، ورغم تلبيته كل احتياجاتها من أموال وسيارة، إلا أنها تقع ضحية للمخدرات، ويتم استغلالها للعمل ضمن عصابة، ويلقي البوليس القبض عليها في النهاية.