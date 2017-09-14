«ع الحلوة والمُرَّة».. اعتذار «مكوجي» لخادمة

القاهرة (الاتحاد)

«ع الحلوة والمُرَّة، مش كنا متعاهدين، ليه تنسى بالمرة، عِشرة بقالها سنين، نسيت خلاص عهدنا، ونسيت ليالينا، ونسيت كمان ودنا، ونسيت أمانينا» مقدمة واحدة من أهم الأغنيات التي شدا بها المطرب عبدالغني السيد.

وكتب كلماتها الشاعر سيد مرسي ولحنها الموسيقار محمود الشريف، ويقول الشاعر عنتر هلال عن الأغنية: «قادت الصدفة الشاعر مأمون الشناوي، لاكتشاف واحد من أهم شعراء الأغنية العربية، حيث كان في ذلك اليوم متوجهاً إلى عمله، ووضع يده في جيبه لتستوقفه ورقة وجدها، وقرأ ما بداخلها ليجدها كلمات تصلح لأن تكون أغنية مميزة، واندهش لأنه لم يقم هو بكتابتها، ولم يستمع إليها من قبل، فكيف وصلت إلى ملابسه، وسأل الخادمة عن كيفية وصول الورقة إلى ملابسه، واعترفت بأنها تعيش قصة حب مع (المكوجي) الخاص بالشناوي، والذي اعتاد إرسال خطابات غرامية إليها في الملابس، وهذه المرة كان هناك خلاف بينهما، فأرسل إليها هذه الكلمات من أجل الصلح، وطالبها الشناوي بإحضار (المكوجي) إليه، واتصل بالملحن محمود الشريف وطلب منه الحضور إلى منزله، وبعدما اجتمع الثلاثي الشناوي والشريف و(المكوجي)، سأل الشناوي المكوجي عن صاحب الكلمات، فأكد له أنه من قام بكتابتها ولديه العديد من الكتابات، فأخبره الشناوي بأنه سيأخذ هذه الأغنية من أجل تنفيذها على أن تبث في الإذاعة، وبعدها اتصل الشناوي بالمطرب عبدالغني السيد، ليخبره عن أغنية مناسبة له، وحضر عبدالغني وأعجب بالكلمات وكذلك اللحن الذي نفذه الشريف، وسجل الأغنية في الإذاعة، وحينما أذيعت حققت نجاحاً كبيراً».

أما الناقد طارق الشناوي، فقال إن الشاعر سيد مرسي عرف في الوسط الفني باسم «سيد مُرَّة» نسبة إلى أغنيته «ع الحلوة والمُرَّة»، التي قدمها لعبدالغني السيد، وأن الغريب في هذه القصة أن سيد مرسي لم يتزوج الخادمة في نهاية المطاف، رغم ما تسببت فيه من نجاحات، مشيرا إلى كون الشناوي كان حريصاً على مساعدة سيد مرسي، حيث كان يصطحبه من أجل لقاء الموسيقار محمد عبدالوهاب وعدد كبير من نجوم الوسط الغنائي، خصوصاً وأن الشناوي عرف عنه مساعدة الجميع، وهو ما جعل اسمه الشائع «مديون الشناوي»، حيث لم يكن يفكر سوى في مساعدة غيره.