ديوكوفيتش الملك

لندن (رويترز)

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش أفضل مستوياته ليتغلب على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف الثامن 6-2 و6-2 و7-6 ليحرز لقب منافسات فردي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الرابعة.

وعاد اللاعب الصربي إلى مستواه الرائع ليتوج بلقبه 13 في البطولات الأربع الكبرى وينهي 25 شهراً من الغياب عن الألقاب الكبرى.

وبعد استمراره في الملعب نحو 11 ساعة تقريبا خلال آخر انتصارين على حامل اللقب روجر فيدرر وجون إيسنر، تملك التعب أخيرا من أندرسون وفشل في أن يصبح أول جنوب أفريقي يحرز لقب ويمبلدون.

وقضى ديوكوفيتش أيضا أكثر من خمس ساعات ليتفوق على رفائيل نادال في قبل النهائي لكنه اعتمد على لياقته البدنية العالية ليتغلب على أندرسون حيث أعاد الجنوب أفريقي إرسال اللاعب الصربي في الشبكة عند نقطة الفوز بالمباراة.